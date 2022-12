Rachat de crédits avec Rainbow Finance.

RACHAT CREDIT

L’endettement excessif – ou, plus exactement, la charge de remboursement des crédits excédant un taux d’effort raisonnable – des particuliers est un problème bien réel. Il touche toutes les catégories sociales. Il ne fait que s’accentuer.

Ses causes sont nombreuses : un déséquilibre croissant entre les revenus et les dépenses, des « accidents de vie » ( divorce, chômage, décès, accident, maladie, perte d’emploi, baisse de revenus … ), des investissements risqués ou trop lourds, l’aide à la famille, sans oublier la sollicitation toujours plus pressante des établissements de crédit.

Souvent, il ne s’agit que d’un mauvais usage du crédit : des durées d’amortissement trop courtes ou un recours exagéré au « revolving » en raison de sa grande facilité d’octroi.